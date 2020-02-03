Denizli'de polis memurunun öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de polis memurunun öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika

Denizli'de polis memurunun öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında

6 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün aydınlatma direğine çarpan motosikletteki polis memurunun yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün aydınlatma direğine çarpan motosikletteki polis memurunun yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yıllık izinde olduğu öğrenilen polis memuru Ali Aydın'ın (48) kullandığı motosikletin, Zeytinköy Mahallesi Cem Sultan Caddesi'nde aydınlatma direğine çarparak devrilmesi yer alıyor.

Öte yandan, dün geçirdiği kazanın ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybeden Aydın'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kınıklı Polis Merkezi Amirliğinde görevli Aydın'ın naaşının memleketi Uşak'ın Eşme ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Denizli'de polis memurunun öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında

Pamukkale, Denizli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:07 Kaynak: AA
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