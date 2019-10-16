Son Dakika Haberleri: Denizli'de polis memurunun şehit olduğu kaza
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Denizli'de polis memurunun şehit olduğu kaza

52 dakika önce

Denizli'de, otomobiliyle polis aracına çarparak görevi başındaki polis memurunun şehit olmasına yol açan sürücü tutuklandı.

Denizli'de polis memurunun şehit olduğu kaza, System.String[]

Denizli'de, otomobiliyle polis aracına çarparak görevi başındaki polis memurunun şehit olmasına yol açan sürücü tutuklandı.


Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 49 yaşındaki Yücel Başpınar'ın bulunduğu ekip aracına otomobiliyle çarparak Başpınar'ın şehit olmasına neden olduğu belirtilen Aykut M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Aykut M. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Kaza sırasında 1,33 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Aykut M'nin ifadesinde, pişman olduğunu ve kaza nedeniyle polis memurunun şehit olmasından dolayı büyük üzüntü yaşadığını söylediği belirtildi.


Olay


Barbaros Caddesi'nde 13 Ekim'de devriye gezen Süleyman Topaloğlu idaresindeki 20 A 7551 plakalı ekip aracı ile Aykut M'nin kullandığı 20 DM 567 plakalı otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan Yücel Başpınar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki (PAÜ) müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Kaza sırasında 1,33 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Aykut M. ise gözaltına alınmıştı.

Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:30 Kaynak: AA
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