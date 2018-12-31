Denizli'de Polis "Suçlulara Göz Açtırmadı"

Denizli Emniyet Müdürlüğü
, 2018'de kentte "mal varlığına karşı" toplam 6 bin 344 olayı meydana gelirken, mal varlığına karşı suçları aydınlatma oranının geçen yıla göre yüzde 4 arttığını bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, mal varlığına karşı işlenen suçları aydınlatma oranının ülke genelinde yüzde 42,5 iken Denizli'de bu oranın yüzde 59,3 olarak hesaplandığı ifade edildi.
İl merkezinde evden, iş yerinden ve resmi kurumdan, otodan hırsızlık, oto hırsızlığı olaylarına karışarak yakalanan 100 şüpheliden 56'sının çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandığının kaydedildiği açıklamada, "Denizli'de 2018'de kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma, çocuğun cinsel istismarı, cinsel taciz, cinsel saldırı, konut dokunulmazlığının ihlali, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten öldürme gibi şahsa karşı toplam 13 bin 435 olay meydana gelirken, bunları aydınlatma oranı geçen yıla göre yüzde 8 artarak yüzde 97 olmuştur." denildi.
Yabancı uyruklu kişilerin olaylara karışma ve mağdur olma durumuna dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"İlimizde 10 bin 271 Suriye
, 3 bin 881 İran
, 2 bin 378 Afganistan
, 689 Irak
, bin 694 diğer ülkeler olmak üzere toplam 18 bin 913 yabancı şahıs ikamet etmektedir. İlimizde 2018 yılı içerisinde meydana gelen 28 bin 438 olayın 497'sinde mağdur, 465'inde şüpheli olmak üzere toplam 962 olaya karışan yabancı şahıslar, oransal olarak ilimizdeki olayların yüzde 1,64'üne karışmıştır."
25 kilo eroin yakalandı
Açıklamada 2018 yılı içerisinde uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında bin 200 olayda bin 930 kişi hakkında yasal işlem yapıldığına işaret edilerek "Uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında 640 şüpheliden 437'si tutuklanmıştır. Yapılan çalışmalarda 24 kilo 825 gram eroin maddesi, 13 kilo 836 gram esrar maddesi, 4 kilo 526 gram metamfetamin maddesi, 1 kilo 153 gram skunk maddesi, 16 bin 240 extacy, 5 bin 074 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 210 bin makaron/dolma sigara, 90 bin paket kaçak sigara, 42 bin ton kaçak akaryakıt, 25 bin 600 tablet kaçak ilaç, 7 bin litre kaçak alkol, 800 tarihi eser ele geçirilmiştir. Operasyonlarda 980 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, 2018'de terör örgütlerine karşı başta FETÖ/PDY terör örgütü olmak üzere PKK/KCK, DEAŞ ve diğer aşırı sol terör örgütlerine karşı yapılan çalışmalar neticesinde 452 kişiye yönelik operasyon icra edildiği kaydedildi.