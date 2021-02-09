Denizli'de polise mukavemet gösteren alkollü kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Denizli'de polise mukavemet gösteren alkollü kişi gözaltına alındı
09.02.2021 23:11
Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polislere mukavemet gösteren alkollü kişiye cezai işlem uygulandı.
Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polislere mukavemet gösteren alkollü kişiye cezai işlem uygulandı.
15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda sokağa çıkma yasağı kapsamında devriye atan ekipler, O.B'yi kimlik bilgilerini sormak üzere durdurdu.
Bu sırada yoldan geçen motosikletli kuryeye küfür edip para isteyen ve alkollü olduğu belirtilen O.B, kendisini gözaltına almak isteyen polis ekiplerine mukavemette bulundu.
Karakola götürülmek üzere polis aracına bindirildiği sırada camlara yumruk atan O.B'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uygulandı.
Son Dakika Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin uzay yolculuğundaki 10 hedefini değerlendirdi: Dönüm noktası Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı'na muhalefetten ilk yorum Muharrem İnce'den geldi 6 kişinin hayatını kaybettiği kazada yürek yakan ayrıntı! Yeni evlenen çift bebek bekliyormuş Suriye'nin Bab ilçesine balistik füze saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı Göbeklitepe'deki metal bloğun gizemi çözüldü Gaspçı çift, 'krize girdim' yalanıyla sürücüleri soyup soğana çevirdi Can Yaman'la dolu dizgin aşk yaşayan İtalyan spikerden romantik paylaşım Taytlı tulumuyla poz veren Volkan Demirel'in eşi amuda kalktı! Paylaşımına beğeni yağdı