Denizli'nin Pamukkale ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün bahçe duvarına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik Hacıkaplanlar Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, 35 ACC 212 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Polisten kaçan sürücü, yaklaşık 5 kilometre sonra Zümrüt Mahallesi'nde bir apartmanın bahçe duvarına çarptı.

Araçtan inen ve yaya olarak kaçmaya çalışan kadın sürücü Ş.N.Ç, yakalandı. Ehliyetinin olmadığı ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmadığı belirlenen kadına 8 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.