Denizli'de polisten huzur operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de polisten huzur operasyonu - Son Dakika

Denizli'de polisten huzur operasyonu

6 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde narkotik polisinin koordinesinde yapılan "huzur operasyonu"nda bir minibüste yaklaşık 1,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Denizli'de polisten huzur operasyonu, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde narkotik polisinin koordinesinde yapılan "huzur operasyonu"nda bir minibüste yaklaşık 1,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube koordinesinde değişik birimlerden 100 polisin katılımı ile "Huzur Operasyonu" adıyla uygulama gerçekleştirildi.

Karşıyaka Mahallesindeki uygulamada bölgenin giriş ve çıkışlarında arama noktaları kuran ekipler, sokak araları ile kahvehanelerde kimlik kontrolü ve üst araması yaptı.

Narkotik köpeği "Jiby"nin de katıldığı uygulamada 201 araçta arama yapıldı. 334 kişinin kimlik sorgusunun yapıldığı denetimler sırasında, hakkında 4 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir kişi yakalandı. 17 araca 13 bin 698 lira para cezası kesildi.

Alkol alemi yapıldığı öne sürülen bir kahvehanede emniyet ekiplerince yapılan aramada 2 kişiden 10 gram esrar ele geçirildi.

Denetimde minibüsteki biri kadın 2 kişinin hareketlerinden şüphelenen ekipler, minibüsün arka kısmında iki konteyner olduğunu fark etti.

Konteyner içerisinde yaklaşık 1,5 ton kaçak akaryakıt olduğu tespit edilen minibüste yapılan aramada, akaryakıtı aktarmak için kullanıldığı görülen motor ve hortum düzeneği de bulundu.

Uygulamada 5 kişi gözaltına alındı.

Narkotik, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı
Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti Terör suçlusuyla isim benzerliğinden dolayı belediyedeki işinden oldu ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı

Son Dakika Haberleri
10:16 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yılbaşı yoğunluğu - Son Dakika
10:15 ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
10:15 Oto yıkamacıya kaçak içki operasyonu - Son Dakika
10:15 Yılbaşı öncesinde piyasaya sürmeden yakalandı - Son Dakika
10:11 Pistten çıkan uçak bir ilçenin başına dert oldu - Son Dakika
23:44 İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Son Dakika
23:21 Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 10:18:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de polisten huzur operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]