Denizli'de pompalı tüfekle kargaşa: Beğenilmeyen börek kavgası - Son Dakika
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Denizli'de pompalı tüfekle kargaşa: Beğenilmeyen börek kavgası

24.06.2023 09:14

Denizli'de bir emlakçının, pastanede yediği böreği beğenmediği için 8 kişi tarafından darp edildiği iddia edildi. Aradan birkaç gün geçmesinin ardından kendisinin darp edildiğini duyan Nuri T., eline pompalı tüfeği aldı ve sokağa çıkarak havaya rastgele ateş etti. Daha sonra darp edildiği dükkanın önüne gitti ve birkaç kez ateş etti. Tutuklanan Nuri T.'nin arkadaşı ise olayın iç yüzünü açıkladı.

Caddeyi birbirine katmıştı, pompalı dehşetin altından beğenilmeyen börek kavgası çıktı

Pompalı tüfekle rastgele ateş eden emlakçının, yediği böreği beğenmediği için 8 kişi tarafından darp edildiğini iddia edildi

DENİZLİ - Denizli'de bir emlakçının, sokak ortasında pompalı tüfekle rastgele ateş ederek ortalığı birbirine kattığı olayın detayları ortaya çıktı. Pastanede yediği böreği beğenmediği için 8 kişi tarafından darp edildiği iddia edilen tutuklu emlakçının, konunun dedikodu malzemesi yapılmasından dolayı öfkelenerek olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Dün pompalı tüfekle hareketli dakikalar yaşatan Nuri T., daha önceden girdiği işletmede yediği böreği beğenmediğini işletme görevlisine söyledi. Ardından çıkan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine olaya mekanda bulunan diğer 7 kişi daha katıldı. Alevli tartışmanın yerini arbedeye bırakması üzerine 8 kişi Nuri T., kapının önüne çıkartarak darp etti. Uzun süre sert darbelere maruz kalan Nuri T., çevredekilerin yardımı ile canını zor kurtardı. Aradan birkaç gün geçmesinin ardından kendisinin darp edildiğini ve bu konun kendisine saldıranlar tarafından yayıldığı duyan Nuri T., bu durumu hazmedemeyerek eline pompalı tüfeği aldı. Nuri T., sokağa çıkarak havaya rastgele ateş etmesinin ardından darp edildiği dükkanın önüne gitti. Dükkana doğru birkaç kez ateş etmesinin ardından vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Hareketli dakikaların yaşandığı o anlarda ekiplerin ve babasının uzun süren çabası üzerine Nuri T., elindeki silahı teslim etti. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Nuri T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Bana da silah doğrulttu"

Arkadaşı olan saldırgan için polislere "Ben kefilim, iyi çocuk" diye sözler sarf eden Mehmet Adıgüzel, olayın iç yüzünü şu şekilde açıkladı:

"Perşembe günü Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda, beni zan altında tuttular. Suçluyu ben savunuyormuş ve destekliyormuşum gibi lanse ettiler. Nuri arkadaşımız emlakçılık ile uğraşıyor. Ben de olayın olduğu pastanede servis şoförlüğü yapıyordum. Bu olaylardan işimden kovuldum. Börek beğenmediğinden dolayı bu arkadaşı pastane çalışanı ile tartışıyor. Ardından çalışanlar bu arkadaşı darp ediyorlar. Darp ettikten sonra çevrede konu ile ilgili konuşuyorlar ve arkadaşta sinirleniyor. Benim serviste olduğum vakitte silah ile gelip, bu iş yerine doğru 7 el ateş ederek, çevreyi rahatsız etti. Bundan benim haberim yoktu. Bana da silah doğrultu ve ben bu olaydan alakam yok diye ona söyledim. Nuri ise bana 'beni darp ettiler, onları vurmaya geldim' Şuuru da yerinde olmadığını gördüm. Babası ile birlikte silahı bırakmasında yardımcı olduk.

Kaynak: İHA
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Pamukkale, Hürriyet, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de pompalı tüfekle kargaşa: Beğenilmeyen börek kavgası - Son Dakika


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