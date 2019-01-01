Denizli'de Pompalı Tüfekle Sırtından Vurulan Genç Öldü
47 dakika önce
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde av tüfeğiyle ateş açılması sonucu sırtından vurularak ağır yaralanan genç yaşamını yitirdi.
Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde av tüfeğiyle ateş açılması sonucu sırtından vurularak ağır yaralanan genç yaşamını yitirdi. Karşıyaka
Mahallesi 2433 Sokak'ta dün akşam plakasız bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açılması sonucunda ağır yaralanan Ahmet Demir
(17), kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi
'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Demir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, polis ekiplerinin olay yerinden plakasız otomobil ile kaçtıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:01 Kaynak: AA
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