Denizli'de pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, delil toplama çalışması yaptı.

Alınan bilgiye göre, O.Ç'ye, Çamlaraltı Mahallesi 6085 Sokak'ta yürüdüğü sırada husumetlisi olduğu belirtilen S.Z. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

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