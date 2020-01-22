Denizli'de pompalı tüfekli saldırıda bir çocuk yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de pompalı tüfekli saldırıda bir çocuk yaralandı - Son Dakika

Denizli'de pompalı tüfekli saldırıda bir çocuk yaralandı

7 saat önce

Denizli'de, Suriye uyruklu 17 yaşındaki çocuk, tartıştığı kişinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yaralandı.

Denizli'de pompalı tüfekli saldırıda bir çocuk yaralandı, System.String[]

Denizli'de, Suriye uyruklu 17 yaşındaki çocuk, tartıştığı kişinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu olduğu belirtilen 3 kişi Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'ndeki bir manavın önünde tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli, 2 kişiye pompalı tüfekle ateş açtı.

Bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan Suriye uyruklu 17 yaşındaki M.E.Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Diğer kişi ise saldırıyı yara almadan atlattı.

Polis, kaçan Suriye uyruklu şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayda kullanılan pompalı tüfek ise bir evin bahçesinde bulundu.

Manav Çetin Varol, pompalı tüfekten çıkan saçmaların iş yerinin camına da isabet ettiğini söyledi.

Bu arada silahlı saldırı anında manavdaki müşterilerin yaşadığı korku iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Denizli, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:52 Kaynak: AA
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