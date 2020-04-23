Denizli'de Ramazan ayı boyunca bazı caddeler yaya trafiğine kapatıldı - Son Dakika

Denizli'de korona virüs tedbirleri kapsamında ramazan ayı boyunca iftar ve sahur arası belirlenen bazı caddelerin yaya trafiğine kapatılacağı öğrenildi.



Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında alınan karara göre, kent genelinde kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliği ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyeceği belirtildi. Ramazan ayı boyunca fırın ve unlu mamul satış yerleri hariç tüm iş yerlerinin saat 21.00 itibariyle kapatılacağı bildirildi. Vatandaşların iftar ve sahur saatleri arasında sosyal mesafe kuralını ihmal edebilecek kalabalık grupların oluşmasını engellemek için Çamlık Caddesi, Gazi Bulvarı, Yenişehir Yürüyüş Yolu'nun yaya trafiğine kapatıldığını ve gerekli hallerde emniyet güçlerinin belirlediği caddelerde yoğunluk durumu ve zamana göre yaya trafiğine kapatılmasına karar verildiği açıklandı. - DENİZLİ