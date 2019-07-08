Son Dakika Haberleri: Denizli'de Roma dönemine ait 3 başlı kadın heykeli ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Denizli'de Roma dönemine ait 3 başlı kadın heykeli ele geçirildi

1 saat önce

Denizli'de Roma dönemine ait 3 başlı kadın heykelini yurt dışına satmak isteyen 4 zanlı yakalandı.

Denizli'de Roma dönemine ait 3 başlı kadın heykeli ele geçirildi, System.String[]
Denizli'de Roma dönemine ait 3 başlı kadın heykelini yurt dışına satmak isteyen 4 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin elinde bulunan tarihi eserleri yurt dışına satmaya çalıştıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen zanlıları takibe alan ekipler, şehir merkezinde durdurdukları iki ayrı otomobildeki 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Otomobildeki aramada Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 3 başlı kadın olarak tasvir edilen mermer heykel ele geçirildi.

Tarihi eserler müze müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:35 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Roma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırkpınar'da şampiyon Ali Gürbüz Cezaevinden çıkar çıkmaz cinayet işledi: 2 ölü Otobüste genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı Kolarov, Roma için sağlık kontrolünden geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 15:31:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de Roma dönemine ait 3 başlı kadın heykeli ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]