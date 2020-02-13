Denizli'de rüşvet aldığı iddia edilen polis tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de rüşvet aldığı iddia edilen polis tutuklandı

12 dakika önce

Denizli'nin Çal ilçesinde, denetimli serbestlik uygulanan bir kişinin yerine para karşılığı imza attığı iddia edilen polis memuru tutuklandı.

Denizli'de rüşvet aldığı iddia edilen polis tutuklandı, System.String[]

Denizli'nin Çal ilçesinde, denetimli serbestlik uygulanan bir kişinin yerine para karşılığı imza attığı iddia edilen polis memuru tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çal İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, rüşvet aldığı iddia edilen polis memuru O.İ. hakkında savcılık koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, O.İ'yi denetimli serbestlik yasasından yararlanarak cezaevinden çıkan kişinin yerine karakolda para karşılığında imza atarken suçüstü yakaladı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.İ. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Denizli, Çal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:50 Kaynak: AA
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