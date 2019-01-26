Denizli'de Rüzgar Nedeniyle Okulun Çatısı Zarar Gördü
1 saat önce
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde rüzgar nedeniyle özel bir okulun çatısında hasar meydana geldi.
Denizli
'nin Merkezefendi
ilçesinde rüzgar nedeniyle özel bir okulun çatısında hasar meydana geldi.
Kentte akşam etkisini gösteren ve saatteki hızı 30 kilometreyi aşan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. İlçede rüzgarın etkisiyle zaman zaman elektrik kesintisi yaşandı.
Rüzgar, Bahçelievler Mahallesi
'ndeki özel bir kolejin çatısında hasara yol açtı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri çalışma yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:04 Kaynak: AA
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