Denizli'de sabun kutusunda metamfetamin ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de sabun kutusunda metamfetamin ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı

29.04.2022 15:05
Denizli'de sabun kutusunda metamfetamin ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı

Denizli Otogarı'nda sıvı sabun kutusuna gizlediği metamfetaminle yakalanan şüpheli ve irtibatlı olduğu 4 kişi tutuklandı.

Denizli Otogarı'nda sıvı sabun kutusuna gizlediği metamfetaminle yakalanan şüpheli ve irtibatlı olduğu 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otobüsle kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Denizli Otogarı'na giriş yapan ve takibe alınan otobüsten inen yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada sıvı sabun kutusunun içine gizlenmiş 410 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ekipler, zanlıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 kişinin adreslerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 103 gram esrar, 428 gram metamfetamin, 27 gram skunk ile çeşitli tür ve miktarlarda satışa hazır halde paketlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Uyuşturucu, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de sabun kutusunda metamfetamin ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı - Son Dakika


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