Denizli'de, şafak vakti uyuşturucu operasyonları

DENİZLİ'de, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik sabah erken saatlerinde düzenlediği operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün (Perşembe) şafak vakti düzenlediği operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 6 adrese baskın yaptı. Polisin yaklaşık dört aydır sürdürdüğü teknik ve fiziki takip sonucunda yaptığı baskınlarda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 6 kişi gözaltına alınırken, evlerde aramalar yapıldı. Aramalarda, kokuya duyarlı narkotik köpekleri de kullanıldı. Merkezefendi ilçesine bağlı 1200 Evler Mahallesi'ndeki bir evde yapılan aramalarda, ayakkabı kutusuna saklanmış halde eroin bulundu. Aramalarda toplam 10 gram eroin, 11 gram esrar maddesi, 14 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 kişi bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.