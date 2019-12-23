Denizli'de sağanak etkili oldu - Son Dakika
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Denizli'de sağanak etkili oldu

6 saat önce

Denizli'de sağanak ve rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

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Denizli'de sağanak ve rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Sabaha karşı şiddetli fırtınanın ardından başlayan yağmur, etkisini artırdı. Kentin bazı noktalarında hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde bir binayı çevreleyen duvardaki briketler göçtü, iş yerlerinin tenteleri yıkıldı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi.

Apartmanın çatısı uçtu

Merkezefendi ilçesine bağlı Servergazi mahallesinde bir apartmanın çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

Çatının sitenin otoparkına düşmesi sonucu 6 araçta hasar oluştu. Kiremit ve kereste parçaları da çevreye dağıldı.

Site yöneticisi Mehmet İncesöz, bahçedeki ağaçlar ve araçlarda hasar meydana geldiğini ancak yaralı olmamasına sevindiklerini söyledi.

Bülent Yüksel ise yaklaşık 10 yıl önce de yan apartmanın çatısının uçtuğunu dile getirdi.

Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:18 Kaynak: AA
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