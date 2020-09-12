Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkilediDENİZLİ'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü.

Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

DENİZLİ'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte, akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı caddelerin rögarları taştı, yollar göle döndü. Denizli- İzmir yolunda Menderes Bulvarı'nda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ana arterlerde maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Polis ekipleri, yolda kalan sürücülere yardım etti. Yağmura sokakta yakalananlar ise saçak altlarına sığınarak, yağışın sona ermesini bekledi. İtfaiye ekipleri, su birikmesi yaşanan yerlerde çalışma başlattı.

Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 22:12 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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