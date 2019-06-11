Son Dakika Haberleri: Denizli'de sağanak yolları göle çevirdi
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Denizli'de sağanak yolları göle çevirdi

8 saat önce

DENİZLİ'de, öğleden sonra başlayan sağanakta yollar, kısa sürede göle döndü.

Denizli'de sağanak yolları göle çevirdi, System.String[]
DENİZLİ'de, öğleden sonra başlayan sağanakta yollar, kısa sürede göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Kentte, saat 15.30 sıralarında başlayan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı caddelerin rögarları taştı, yollar göle döndü. Denizli- İzmir yolu üzerindeki Menderes Bulvarı'nda, bazı araçların arızalandığı görüldü. Polis ekipleri, yolda kalan sürücülere yardım etti. Yağmura sokakta yakalananlar ise saçak altlarına sığınarak, yağışın sona ermesini bekledi. İtfaiye ekipleri, kentte çalışma başlattı. Bölge esnafından Ayhan Şimşek, zor anlar yaşadıklarını belirterek, "Yağmur aniden bastırdı. Şiddetli bir yağış oldu. Dükkanımın önü göle döndü. İş yerimden çıkamıyorum. Yolda kalanlar iş yerime sığınıyor. Ben de onlara yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:26 Kaynak: DHA
Denizli, Güncel
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