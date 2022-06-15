Denizli'de sahipli bir köpeği tüfekle vurduğu ileri sürülen kişi gözaltına alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde komşusunun sahiplendiği köpeği tüfekle öldürdüğü öne sürülen kişi, gözaltına alındı.

Deliktaş Mahallesi'nde yaşayan Emel Totan (28), 2 ay önce sokakta yaşarken sahiplendiği köpeğini oturduğu apartmanın merdiven boşluğunda tüfekle vurulmuş halde bulduğunu belirterek durumu polise bildirdi.

Totan'ın şikayeti üzerine alt kat komşusu S.T. (68) gözaltına alındı.

Emel Totan, gazetecilere, köpeği evinde beslediğini, zaman zaman tuvalet ihtiyacını gidermesi için dışarıya bıraktığını söyledi.

Köpeğin hiç kimseye zarar vermediğini aktaran Totan, "Alt komşu iki ay önce bodrum kata taşındı. Zaten 2 aydır da köpeklerle uğraşıyordu. Bıçak ve silahla sürekli beni tehdit ediyordu. Yaşlı diye şimdiye kadar şikayet etmemiştim. Dün köpeğim saklanırken öldürmüş." dedi.

Totan, komşusu S.T. ile tartışırken çektiği görüntüleri de basın mensuplarıyla paylaştı.