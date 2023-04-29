Sahte alkol Denizli'de can aldı

Yakınlarının bir süredir haber alamadığı tekstil sahibi Talip Kızakoğlu (62), evinde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Kızakoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Evde çok sayıda sahte alkolle karşılaşan güvenlik güçleri, detaylı bir çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan incelemenin ardından Kızakoğlu'nun cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre Kızakoğlu'nun sahte alkol aldıktan sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.