Sahte alkol Denizli'de can aldı - Son Dakika
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Sahte alkol Denizli'de can aldı

29.04.2023 09:42

Denizli'de gerçekleşen olayda tekstil sahibi Talip Kızakoğlu, sahte alkol aldığı iddia edildi. Yaşadığı evinde yakınları tarafından ölü olarak bulundu.

Yakınlarının bir süredir haber alamadığı tekstil sahibi Talip Kızakoğlu (62), evinde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Kızakoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Evde çok sayıda sahte alkolle karşılaşan güvenlik güçleri, detaylı bir çalışma gerçekleştirdi.

Denizli'de sahte alkol can aldı

Yapılan incelemenin ardından Kızakoğlu'nun cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre Kızakoğlu'nun sahte alkol aldıktan sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • Serkan Basar: Neden normali varken sahte içiliyor önce onu sorgulamak gerek Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
  • Talip Konyali: alkol içilmeseydi...yada satılmasaydı bu arkadaş şu an yaşıyordu.. 0 0 Yayından Kaldır
  • Talip Konyali: adaşım ...hemşerim..olmadı be..alkolün sadece sahtesi değil..aslı da kötü..Allah affetsin inşallah Cevap Yaz 6 12 Yayından Kaldır
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Pamukkale, Denizli, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahte alkol Denizli'de can aldı - Son Dakika


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