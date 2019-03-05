Denizli'de Sahte Deterjan Operasyonu
53 dakika önce
Denizli'nin Honaz ilçesinde 5 ton sahte deterjan ve temizlik malzemesi ele geçirildi.
Denizli'nin Honaz ilçesinde 5 ton sahte deterjan ve temizlik malzemesi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocabaş Mahallesinde Y.G'in (40) sahte deterjan satışı yaptığını belirleyerek operasyon düzenledi.
Operasyonda, Y.G, gözaltına alınırken, ikametindeki aramalarda çeşitli markalara ait 5 ton sahte deterjan ve temizlik ürünü ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen Y.G, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:45 Kaynak: AA
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