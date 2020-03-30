Denizli'de sahte dezenfektan ürettiği iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Denizli'de sahte dezenfektan üretimi yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte dezenfektan üretiminin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.



İhbar üzerine kent merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenleyen polis, farklı ebatlarda 120 kutu doldurulmuş ve henüz ambalajlanmamış 18 kilogram sahte dezenfektan ele geçirildi.



Sahte dezenfektan üretimi yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.