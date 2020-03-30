Son Dakika › Güncel › Denizli'de sahte dezenfektan ürettiği iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Denizli'de sahte dezenfektan ürettiği iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
6 saat önce
Denizli'de sahte dezenfektan üretimi yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli'de sahte dezenfektan üretimi yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte dezenfektan üretiminin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.
İhbar üzerine kent merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenleyen polis, farklı ebatlarda 120 kutu doldurulmuş ve henüz ambalajlanmamış 18 kilogram sahte dezenfektan ele geçirildi.
Sahte dezenfektan üretimi yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 06:40 Kaynak: AA
Son Dakika İstanbul'da polisten Arapça 'evde kalın' anonsu ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi