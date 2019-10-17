Son Dakika Haberleri: Denizli'de sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
Son Dakika Güncel Denizli'de sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

Denizli'de sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

1 saat önce

DENİZLİ'de depoya düzenlenen operasyonda 223 litre sahte içki ile 645 litre etil alkol ele geçirildi.

Denizli'de sahte içki operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

DENİZLİ'de depoya düzenlenen operasyonda 223 litre sahte içki ile 645 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, geçen salı günü kent merkezinde bulunan bir depoya operasyon yaptı. Depoda yapılan aramada 223 litre sahte içki ile 48 bin sahte bandrol, 12 bin 500 şişe kapağı, 2 bin 900 boş şişe, 645 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Kaçak içkilere el konulurken, şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:52 Kaynak: DHA
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