Son Dakika Haberleri: Denizli'de sahte içki üretimine 6 gözaltı
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Denizli'de sahte içki üretimine 6 gözaltı

1 saat önce

Denizli'de sahte içki üretimine 6 gözaltıDenizli'de sahte rakı, viski ve votka üreten 6 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de sahte içki üretimine 6 gözaltı

Denizli'de sahte rakı, viski ve votka üreten 6 kişi gözaltına alındı. 640 litre etil alkol ile 40 litre sahte içkiye el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli'de bir işyerinin deposunda sahte alkollü içki üretilip satıldığını öğrendi. Depoya yapılan baskında, 640 litre etil alkol, şişelenmiş halde 40 litre sahte votka, viski ve rakı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:08 Kaynak: DHA
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