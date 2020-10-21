Denizli'nin Tavas ilçesinde sahte içki üretimi yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hırka Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, H.U gözaltına alındı.
Aramada eve ait ahırda 400 litre sahte şarap, boş bidon ve şişeler ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Denizli'de sahte içki ürettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı - Son Dakika