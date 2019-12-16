Denizli'de sahte içki ve sigara operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Denizli'de sahte içki ve sigara ticaretine yönelik düzenlenen operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik faaliyetler kapsamında kaçak ve sahte içki satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere 9-15 Aralık'ta arasında düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 3 bin 180 elektronik sigara ve likidi, 738 cinsel içerikli ürün, 459 paket kaçak sigara, 130 litre ve 105 şişe sahte içki, 5 litre etil alkol ele geçirildi.