Denizli'de sahte içki ve sigara operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de sahte içki ve sigara operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Denizli'de sahte içki ve sigara operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Denizli'de sahte içki ve sigara ticaretine yönelik düzenlenen operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de sahte içki ve sigara operasyonunda 8 şüpheli yakalandı, System.String[]

Denizli'de sahte içki ve sigara ticaretine yönelik düzenlenen operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik faaliyetler kapsamında kaçak ve sahte içki satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere 9-15 Aralık'ta arasında düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 3 bin 180 elektronik sigara ve likidi, 738 cinsel içerikli ürün, 459 paket kaçak sigara, 130 litre ve 105 şişe sahte içki, 5 litre etil alkol ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:12 Kaynak: AA
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