Denizli'de sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

M.B'nin eşi Ö.B'nin emniyetteki ifadesinde, eşinin eve 2 gün önce su şişesi içinde sahte içki getirdiğini ve bunu içtikten sonra rahatsızlandığını söylediği öğrenildi.

Buradaki müdahalenin ardından Merkezefendi ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edilen M.B, yaşam mücadelesini kaybetti.

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