Denizli'de sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti.
Dokuzkavaklar Mahallesi'nde evinde rahatsızlanan M.B. (42), Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Merkezefendi ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edilen M.B, yaşam mücadelesini kaybetti.
M.B'nin eşi Ö.B'nin emniyetteki ifadesinde, eşinin eve 2 gün önce su şişesi içinde sahte içki getirdiğini ve bunu içtikten sonra rahatsızlandığını söylediği öğrenildi.
Kaynak: AA
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