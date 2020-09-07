Denizli'de sahte külçe altınla yakalanan kişi hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika

Denizli'de altın süsü verilmiş külçelerle yakalanan kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelenilen bir otomobilde arama yaptı. Araçta farklı ebatlarda 5 külçe bulundu.

Üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan ve toplam ağırlığı 5 kilo 520 gram olduğu belirtilen külçelerin, dolandırıcılıkta kullanılabileceği öne sürüldü.

"Paralara eşit sayılan değerde sahtecilik" suçundan adli işlem yapılan zanlının, savcılık kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.