Denizli'de sahte para operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evlerde yapılan aramada 29 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi. Operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para sürdükleri belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Denizli 'de piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

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