Denizli'de sahte paraya 2 tutuklama - Son Dakika

DENİZLİ ve Aydın'da sahte 50 euroluk banknotlarla alışveriş yaptıkları belirlenen 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte piyasaya sahte döviz sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi Denizli'de, 1 şüpheliyi ise Aydın'da yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda 17 adet 50 euroluk sahte banknot ele geçirildi. Tutuklanan zanlıların, akaryakıt istasyonları ve döviz bürolarında sahte 50 eurolarla alışveriş yaptıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.