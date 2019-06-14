Denizli'de sahte plaka operasyonu
4 saat önce
Denizli'de sahte plaka basarak çalıntı araçlara plaka temin ettiği belirten 1 kişi yakalandı.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:55 Kaynak: AA
'de sahte plaka basarak çalıntı araçlara plaka temin ettiği belirten 1 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri sahte plaka basımı yapan bir kişiyi takibe aldı.
Çalıntı araçlara plaka temin ettiği tespit edilen H.Ş işyerinde sahte plaka bastığı sırada yakalandı. Sümer Mahallesi
'nde bir depoya yapılan operasyonda plaka baskı ve boya makinesi, plaka basımında kullanılan numaratörler, çok sayıda basımı tamamlanmış plaka ve basıma hazır boş plaka levhaları ele geçirildi.
Zanlı ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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