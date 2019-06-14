Son Dakika Haberleri: Denizli'de sahte plaka operasyonu
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Denizli'de sahte plaka operasyonu

4 saat önce

Denizli'de sahte plaka basarak çalıntı araçlara plaka temin ettiği belirten 1 kişi yakalandı.

Denizli'de sahte plaka operasyonu, System.String[]
Denizli'de sahte plaka basarak çalıntı araçlara plaka temin ettiği belirten 1 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sahte plaka basımı yapan bir kişiyi takibe aldı.

Çalıntı araçlara plaka temin ettiği tespit edilen H.Ş işyerinde sahte plaka bastığı sırada yakalandı.
Sümer Mahallesi'nde bir depoya yapılan operasyonda plaka baskı ve boya makinesi, plaka basımında kullanılan numaratörler, çok sayıda basımı tamamlanmış plaka ve basıma hazır boş plaka levhaları ele geçirildi.

Zanlı ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:55 Kaynak: AA
Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel
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