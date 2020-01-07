Denizli'de sahte satılık ilanlarıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şebekeye operasyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de sahte satılık ilanlarıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şebekeye operasyon - Son Dakika

Denizli'de sahte satılık ilanlarıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şebekeye operasyon

6 saat önce

Denizli'de internette sahte satış ilanları yayınlayarak kapora adı altında farklı kişilerden 1 ayda 100 bin lira para topladığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü cezaevine gönderildi.

Denizli'de sahte satılık ilanlarıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şebekeye operasyon, System.String[]

Denizli'de internette sahte satış ilanları yayınlayarak kapora adı altında farklı kişilerden 1 ayda 100 bin lira para topladığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, bir grubun, sahte kimliklerle banka hesabı açıp, internette yayınladıkları emlak ve vasıta ilanları yoluyla temas kurdukları kişilerden "kapora" adı altında para aldıkları bilgisine ulaştı.

Grubu takibe alan polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte kimlik, GSM abonelik sözleşmeleri, SIM kartlar ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İki zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:10 Kaynak: AA
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