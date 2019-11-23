Son Dakika Haberleri: Denizli'de saldırgan köpeğin sahibine "basit yaralama" suçlaması
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Denizli'de saldırgan köpeğin sahibine "basit yaralama" suçlaması

6 saat önce

Denizli'de sokak kedisini öldüren, bir esnafı da yaralayan köpeğin sahibi hakkında "basit yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Denizli'de saldırgan köpeğin sahibine

Denizli'de sokak kedisini öldüren, bir esnafı da yaralayan köpeğin sahibi hakkında "basit yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Merkezefendi ilçesinde 12 Kasım'da iki kişinin Alman kurdu ve pitbull cinsi köpeklerini gezdirdiği sırada Alman kurdunun sokak kedisine saldırması ve kediyi kurtarmak isteyen esnafı elinden yaralaması olayıyla ilgili harekete geçti.

Başsavcılık, köpeğin sahibi hakkında "basit yaralama" suçundan soruşturma başlattı.

Öte yandan pitbull cinsi köpeğini gezdiren kişiye ise yasaklı ırktaki bir köpeği beslediği gerekçesiyle 7 bin 802 lira para cezası uygulandı, köpeğe Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü tarafından el konuldu.

Denizli'de güvenlik kamerasının kaydettiği olayda köpeğin saldırdığı kedi 4 gün sonra ölmüş, olaya müdahale eden bir esnaf elinden hafif şekilde yaralanmış, emniyette ifadesi alınan köpeğin sahibi serbest bırakılmıştı.

Merkezefendi, Başsavcı, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:24 Kaynak: AA
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