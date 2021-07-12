Denizli'de saman paketleyen makineye elini kaptıran çiftçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir tarlada saman paketlediği makinaya elini kaptıran çiftçi, yaşamını yitirdi.
Gölcük Mahallesindeki bir tarlada traktöre bağladığı makinasıyla saman paketleyen Ömer Çağ'dan (50) haber alamayan ailesi, telefonla ulaşamayınca tarlayı kontrole gitti.
Çağ'ın kolunu makinaya kaptırdığını ve hareketsiz yattığını gören ailesi, ambulans ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekibi, Çağ'ın kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA
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