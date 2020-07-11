Denizli'de sanayi doktora programı uygulanmaya başladı

Denizli'de ihracata dayalı tekstil ürünleri üretimi yapan firmanın Ar-Ge Merkezi, üniversite işbirliğinde hazırladığı "Sanayi Doktora Programı" ile sürdürülebilir lifler ve üretim yöntemleri ile çevreye duyarlı havlu ve spor giyimi ürünleri geliştirmeyi hedefliyor.

Merkezefendi ilçesinde üretim yapan Ozanteks'in Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından onaylı Ar-Ge Merkezi ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) tarafından hazırlanan "Sürdürülebilir lifler ve üretim yöntemleri kullanılarak çevreye duyarlı havlu ve spor giyimi ürün platformu geliştirilmesi" projesi, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı'nca desteklenmeye hak kazandı.

PAÜ Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Ozan Avinç'in proje yöneticisi, Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Palamutcu ve Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aşkıner Güngör'ün tez danışmanı olarak görev alacakları proje ile sanayide istihdam edilecek doktora öğrencilerine 4 yıl burs verilecek, doktora sonrası sanayide istihdam edilmelerine yönelik 3 yıl destek sağlanacak.

Firmanın Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çörekçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevre dostu, sürdürülebilir ürünler üretmeye özen gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında sürdürülebilir lifler ile sürdürülebilir doğal boyama yöntemlerini kullanarak çevre dostu ürünler, spor kıyafetleri ve havlu üretimi gerçekleştireceğiz. Projemiz yaklaşık 3 yıl sürecek. Proje sonucunda Avrupa Birliği ülkelerinde özellikle son zamanlarda önem verilen sürdürülebilir ürünler konusunda ürünler üretmiş olacağız. Aynı zamanda çevreye daha az veren bir işletmeye sahip olacağız."

PAÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aşkıner Güngör de temel amaçlarının üniversitede yazılan tezlerin sanayide ihtiyacı karşılayacak nitelikte, bilimsellik seviyesi yüksek, inovatif gücü üstün ürünlere dönüşmesini ümit ettiklerini dile getirdi.