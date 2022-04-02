Denizli'de 'şap' alarmı: 7 mahalleye hayvan giriş çıkışı yasaklandı - Son Dakika

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Darıveren Mahallesi'nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, bazı hayvanlarda şap hastalığına rastlandı.

KARANTİNA BAŞLADI

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Darıveren Mahallesi ile birlikte Aliveren, Kuzuören, Köke, Bedirbey, Dedebağ ve Kumafşarı mahallelerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geçici karantina uygulaması başlatıldı.

HAYVAN GİRİŞ ÇIKIŞLARI YASAK

Buna 7 mahalleye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.