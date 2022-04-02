Denizli'de 'şap' alarmı: 7 mahalleye hayvan giriş çıkışı yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de 'şap' alarmı: 7 mahalleye hayvan giriş çıkışı yasaklandı

02.04.2022 08:56
Denizli'de 'şap' alarmı: 7 mahalleye hayvan giriş çıkışı yasaklandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle 7 mahalleye geçici olarak hayvan giriş çıkışı kısıtlandı. Karar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alındı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Darıveren Mahallesi'nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, bazı hayvanlarda şap hastalığına rastlandı.

KARANTİNA BAŞLADI

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Darıveren Mahallesi ile birlikte Aliveren, Kuzuören, Köke, Bedirbey, Dedebağ ve Kumafşarı mahallelerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geçici karantina uygulaması başlatıldı.

HAYVAN GİRİŞ ÇIKIŞLARI YASAK

Buna 7 mahalleye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

YORUMLAR
500
Denizli'de 'şap' karantinası Denizli'de 'şap' karantinası Gercüş'te çiftçilere destek Gercüş'te çiftçilere destek

Acıpayam, Hisarcık, Denizli, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Denizli'de 'şap' alarmı: 7 mahalleye hayvan giriş çıkışı yasaklandı - Son Dakika


Son Dakika
08:52 Antalya'da kamyon kasasına silahlarla binen Suriyeliler, sokak ortasında bir başka Suriyeli grupla çatıştı!
08:23 İngiliz kraliyet ailesinde "FETÖ rüşveti" krizi büyüyor: İşbilen'in eşi prenseslere bile para göndermiş
08:17 Geçen yılı kabusa çevirmişti: Bursa, Bilecik ve Çanakkale'deki yangınlar kontrol altına alındı
07:58 ABD Başkanı Biden, Kuran-ı Kerim'den alıntıyla Müslümanların Ramazan ayını kutladı
07:48 İETT şoförüne saldıran oyuncu Burak Yörük, işlem yapılmadan serbest bırakıldı: İşte saldırı anları
02:31 Çorumlular ilk sahura kadın davulcunun manileriyle uyandı: Bir ay boyunca elinde davul gezecek
03:20 "Rusya doğudan saldırıya hazırlanıyor" diyen Zelenski Türkiye'den Mariupol'de tahliyelere arabuluculuk yapmasını istedi
04:29 Beykoz'da saniye saniye intihar: Aracını viyadüğe sürdü, başarılı olamayınca inip atladı
00:50 Fenerbahçe'nin imdadına Acun Ilıcalı yetişti! Mesut Özil sorununu kökünden çözüyor
00:41 S&P, Türkiye'nin yerel para cinsinden kredi notunu düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 09:01:41. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de 'şap' alarmı: 7 mahalleye hayvan giriş çıkışı yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement