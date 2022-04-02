Denizli'de şap hastalığı nedeniyle 7 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika
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Denizli'de şap hastalığı nedeniyle 7 mahalle karantinaya alındı

02.04.2022 02:53
Denizli'de şap hastalığı nedeniyle 7 mahalle karantinaya alındı

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 7 mahallede geçici karantina uygulaması başlatarak, hayvan giriş ve çıkışlarını yasakladı.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından  7 mahallede geçici karantina uygulaması başlatarak, hayvan giriş ve çıkışlarını yasakladı.

Acıpayam ilçesi Darıveren Mahallesi'nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, bazı hayvanlarda şap hastalığına rastlandı. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Darıveren Mahallesi ile birlikte Aliveren, Kuzuören, Köke, Bedirbey, Dedebağ ve Kumafşarı mahallelerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geçici karantina uygulaması başlatıldı. Buna 7 mahalleye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Denizli'de şap hastalığı nedeniyle 7 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de şap hastalığı nedeniyle 7 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika
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