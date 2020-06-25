Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Sürücü ile otomobilde bulunan Safinaz Kuşçu ve Kayra Tunalı, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkartıldı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 acil sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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