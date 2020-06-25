Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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Denizli'den Acıpayam yönüne giden Süleyman Kuşçu yönetimindeki 38 FK 492 otomobil, Yassıhöyük yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye, 112 acil sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile otomobilde bulunan Safinaz Kuşçu ve Kayra Tunalı, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkartıldı.

Ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Acıpayam, İtfaiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:07 Kaynak: AA

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