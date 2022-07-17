Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

17.07.2022 22:35
Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde şarampole devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde şarampole devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeki Polat'ın kullandığı 07 HT 850 plakalı otomobil, Çivril-Dinar kara yolunda henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Polat ile Havva Tüzün ve İrem Nur Tüzün Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Zeki Polat, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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