Alınan bilgiye göre, Zeki Polat 'ın kullandığı 07 HT 850 plakalı otomobil, Çivril-Dinar kara yolunda henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole devrildi.

Kaynak: AA

Zeki Polat, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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