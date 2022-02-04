Üye Girişi
Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

04.02.2022 12:07
Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Ahmet Kısa idaresindeki 48 YC 725 plakalı otomobil, Medet Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü Kısa ile Süleyman Eş, Şerife Eş ve Mahmut Şark itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Tavas Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YORUMLAR
500

Ahmet Kısa, Otomobil, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:02 Hırsızlığın böylesi! Pastanedeki kasadan paraları çalma anı kameralara yansıdı
11:58 Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler sabıkalı çıktı
11:54 Ayakta durmakta güçlük çeken Ece Erken'den tek bir istek: Katiller cezasını çeksin
11:51 Yozgat'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
11:50 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Benim hocam Önder Karaveli'dir, bitti
11:25 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çarpıcı itiraf: Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık
11:23 Gezici Araştırma sordu: Nasıl bir cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarını çözer? Cevap: Güvenilir!
11:21 4 Şubat dolar/TL 13,56 seviyelerinde alıcı buluyor
11:19 "Millet İttifakı'nda çatlak var" iddiasına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Kimse kimseye mecbur değil
11:16 4 Şubat altının gram fiyatı 787 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 12:13:53. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement