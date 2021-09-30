Denizli'nin Çivril ilçesindeki trafik kazasında bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Kaya (77) idaresindeki 20 LZ 868 plakalı otomobil, Karalar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Sürücü Kaya, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Denizli'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika