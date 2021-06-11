Denizli'de şarampole devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü öldü - Son Dakika

Devrilen tırda bulunan tomruklar başka bir tıra yüklenerek orman deposuna sevk edildi.

Yapılan çağrı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen, kazada ağır yaralanan tır sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sedat Başöz (43) idaresindeki 20 ATY 15 plakalı tomruk yüklü tır, İmamlar Mahallesi Kırbudak mevkisinde şarampole devrildi.

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