Son Dakika Haberleri: Denizli'de Sayım Kararı Alınan 2 İlçede de CHP'li Adaylar Önde Çıktı

Denizli'de Sayım Kararı Alınan 2 İlçede de CHP'li Adaylar Önde Çıktı

51 dakika önce

Denizli'de gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından bazı sandıklar için sayım kararı verilen Honaz ve Babadağ ilçelerinde oy sayımı tamamlanırken, CHP'li belediye başkan adayları AK Partili rakiplerini 3 ve 15 oy farkla geride bıraktı.

Denizli'de Sayım Kararı Alınan 2 İlçede de CHP'li Adaylar Önde Çıktı, System.String[]
Denizli'de gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından bazı sandıklar için sayım kararı verilen Honaz ve Babadağ ilçelerinde oy sayımı tamamlanırken, CHP'li belediye başkan adayları AK Partili rakiplerini 3 ve 15 oy farkla geride bıraktı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti'nin Honaz ve Babadağ ilçeleri için İlçe Seçim Kurullarına yapılan itirazlar kabul edilirken, Honaz'da 41, Babadağ'da ise 21 sandıkta tekrar sayım kararı alındı. Önceki gün başlayan oy sayımları bugün sabaha karşı tamamlanırken sayım sonrasın Honaz CHP Belediye Başkan adayı Yüksek Kepenek'e 9 bin 387, rakibi AK Parti'li Turgut Devecioğlu'na ise 9 bin 384 oy çıktı. Kepenek, rakibi Devecioğlu'ndan 3 oy fazla aldı.

Babadağ'da ise yapılan sayım sonrası CHP'nin Belediye Başkan adayının rakibi AK Parti'li Salim Demirezen'den 15 oy fazla aldığı öğrenildi.

Sonuçların ardından ise AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nın oylama yapılan sandıklardaki tutanak çelişkilerinden dolayı İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunacağı öğrenildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:08 Kaynak: İHA

Babadağ, Honaz, Denizli, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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