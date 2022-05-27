Denizli'de Şebnem Şirin'i öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Denizli'de Şebnem Şirin'i öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

27.05.2022 15:44
Denizli'de Şebnem Şirin'i öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Denizli'de, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli'de, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanık Furkan Z, Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı.

Şebnem Şirin'in babası Halil Şirin ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Duruşmaya, salonun yetersiz olması gerekçesiyle basın mensupları alınmadı.

Duruşmada sanık Furkan Z'nin, eski savunmalarını tekrarladı. Furkan Z'nin arkadaşı M.T. ile kardeşi B.Z. ise tanık sıfatıyla ifade verdi.

Şirin ailesinin avukatı Osman Tabu, M.T. ve B.Z'nin önceki ifadeleriyle çelişkili beyanlarda bulunduğunu ileri sürerek tanıklar için mahkemeden suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Mahkeme heyeti talebi kabul etmedi.

Tanık sıfatıyla bu duruşmada ifade vermesi beklenen ancak duruşmaya gelmeyen Furkan Z'nin babası İ.Z'nin bir dahaki duruşmaya zorla getirilmesine karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Pamukkale ilçesinde, 27 Ekim 2021'de, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, bir dairede boğazından bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunmuştu.

Olaya ilişkin tutuklanan Furkan Z, ilk ifadesinde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etmişti. İlk duruşmada ise Furkan Z, Şirin'in kendisine bıçakla saldırdığını iddia etmiş, yere düştükten sonrasını ise hatırlamadığını ileri sürmüştü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli'de Şebnem Şirin'i öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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