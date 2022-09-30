Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 27 Ekim 2021 tarihinde bir dairede, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin defalarca bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Olaya ilişkin tutuklanan Furkan Z., ilk ifadesinde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını öldürdüğünü itiraf etmişti.
İlk duruşmada ise Furkan Z., Şirin'in kendisine bıçakla saldırdığını öne sürmüş, yere düştükten sonrasını hatırlamadığını iddia etmişti. Tutuklu sanık Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın karar duruşması Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Furkan Zıbıncı'nın avukatının sağlık raporu aldığı gerekçesiyle bugüne ertelenen karar duruşmasında, mahkeme heyeti sanık Furkan Zıbıncı'nın müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Denizli'de Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Furkan Zıbıncı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika