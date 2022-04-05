Denizli'de Şebnem Şirin'in öldürülmesiyle ilgili sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de Şebnem Şirin'in öldürülmesiyle ilgili sanığın yargılanmasına başlandı

05.04.2022 13:32
Denizli'de Şebnem Şirin'in öldürülmesiyle ilgili sanığın yargılanmasına başlandı

Denizli'de, Şebnem Şirin'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan sanık, hakim karşısına çıktı.

Denizli'de, Şebnem Şirin'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan sanık, hakim karşısına çıktı.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Furkan Z, Kocabaş D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Şebnem Şirin'in annesi Pervin Tokat, babası Halil Şirin ve taraf avukatlarının yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan ve Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu da duruşmaya katıldı.

Duruşmaya, salonun dar olduğu gerekçesiyle basın mensupları kabul edilmedi.

Duruşma öncesinde adliye önünde açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, bugün bir anne ve bir kadın olarak adliyede bulunduğunu söyledi.

Duruşmayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle izlediklerini belirten Karaca, "Şebnem'i defnederken ve acısını yaşarken 'bu son olsun' demiştik. Ne son oldu, ne duruyor. Şebnem için adalet talebimizi daha yüksek sesle dile getirmeye devam etmek ve güçlü dayanışmak zorundayız." diye konuştu.

Şebnem'in annesi Pervin Tokat ise acılarının tarifsiz olduğunu ifade ederek, "Adalet için geldik. Ben içeride adaletin yerini bulacağına, sanığın hak ettiği cezayı alacağına inanıyorum. İçimiz yanıyor." dedi.

Olay

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 27 Ekim 2021'de, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, bir dairede boğazından bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunmuş, tutuklanan Furkan Z, ilk ifadesinde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etmişti.

Denizli'de Şebnem Şirin'in öldürülmesiyle ilgili sanığın yargılanmasına başlandı

YORUMLAR
500
Anayasa Mahkemesi, haberleri nedeniyle gazetenin tazminata mahkum edilmesini hak ihlali saydı Anayasa Mahkemesi, haberleri nedeniyle gazetenin tazminata mahkum edilmesini hak ihlali saydı Son dakika haber... Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü Son dakika haber... Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

Ağırlaştırılmış Müebbet, Cumhuriyet Halk Partisi, Şebnem Şirin, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de Şebnem Şirin'in öldürülmesiyle ilgili sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika


Son Dakika
13:45 Fransa, Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını kaldırdı
13:22 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov savaşın uzun sürmesinin nedenini dış güçlere bağladı
13:19 Rıdvan Dilmen: Yapabilirim ama TFF Başkanı olmaya niyetim yok
13:09 İddia: HDP'li Semra Güzel YPG'nin kontrolündeki Suriye bölgesine kaçtı
12:52 Ukraynalı kadınlar kendilerine atılan çirkin mesajları paylaştı: Ben bekarım ve yalnız yaşıyorum, sen neredesin?
12:48 Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuruda bulundu
12:34 Tarım Kredi Kooperatifi'nden alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı ürünlerin fiyatı 7 ayda yüzde 273 arttı
12:33 Nisa bebekten acı haber! Yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşti
12:24 94 yaşındaki Haldun Dormen'den eğlenceli doğum günü kutlaması
12:19 Canlı yayında sorulan "Kaş kontürü" sorusuna Nihat Hatipoğlu verdiği cevapla güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 13:52:46. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de Şebnem Şirin'in öldürülmesiyle ilgili sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement