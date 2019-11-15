Denizli'de sebze ve meyve fiyatlarından esnaf da vatandaş da memnun

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Denizli'de semt pazarlarında meyve ve sebze fiyatlarında artış yaşanmaya başladı. En çok tüketilen ürünlerden domates tezgahlarda 2-3 Türk Lirası arasında satılırken, mandalina ve portakal ise 4 TL'den alıcı buluyor.



Havaların soğuması ile birlikte kentteki pazarlarda meyve ve sebze fiyatlarında değişiklikler yaşanmaya başladı. Pazar alışverişine çıkan vatandaşlar fiyatların geçen yıla göre fazla artmamasından memnun olduklarını kaydettiler. Pazarlarda sebze ve meyve fiyatlarının mevsimine göre normal fiyatlarda olması dikkat çekiyor.



Pazarcı esnafı Nejdet Adan, geçen yıl yüzde 500'e varan fiyat artışlarının yaşandığı patates ve soğan fiyatlarının şu an uygun olduğunu ve hiçbir yükselme olmayacağını dile getirirken bunun yanında taze patates çıktığında fiyatların biraz daha düşeceğini söyledi.



"Havalar soğuduğunda domateste artış olacak"



Bir başka pazarcı esnafı Mustafa Karavat ise önceki haftalara göre fiyat artışı yaşanan ürünlerin başında domatesinde geldiğini aktardı. Karavat, "Şu anda domatesler 60 kuruş ile 2,5 TL arasında. Geçtiğimiz haftalarda domates daha uygun fiyattaydı. Önümüzdeki günlerde havalar soğuduğunda, yağışlar arttığında domatesler azalacak ve bu yüzden fiyatlar artabilir" dedi.



Pazarda fiyatı en yüksek ürünlerin başında muz geliyor



Hüseyin Uygun isimli pazarcı esnafı fiyatların sezon sonu olduğu için yüksek olduğuna dikkat çekti. Uygun, "Bazı ürünlerde fiyatlar düştü bazı ürünlerde ise fiyatlar arttı. Fasulye 8-10 TL arasında. Çeri domates ve salatalığı 4-5 TL'den satıyoruz. Tezgahta mandalina ve portakalın fiyatı yine 4-5 TL arasında değişiyor. Normal tarla domatesi 2-3 TL arasında satılırken, fiyatı en yüksek olan ürün ise yaz meyvesi olan ve 8 TL'den satılan muz" diye konuştu.



Pazar alışverişine çıkan Şafak Seçkintağ isimli vatandaş pazar fiyatlarının bu hafta geçen haftalara göre daha uygun bulduğunu, bütçesine göre iyi sayılabilecek bir alışveriş yaptığını belirtti. - DENİZLİ