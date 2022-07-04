Denizli'de şehirler arası yollarda helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika
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Denizli'de şehirler arası yollarda helikopter destekli trafik denetimi

04.07.2022 17:43
Denizli'de şehirler arası yollarda helikopter destekli trafik denetimi

Denizli'de Kurban Bayramı öncesi, emniyet ve jandarma ekiplerinin helikopter destekli trafik denetimi başladı.

Denizli'de Kurban Bayramı öncesi, emniyet ve jandarma ekiplerinin helikopter destekli trafik denetimi başladı.

Kurban Bayramı tatili öncesi kenti çevreleyen kara yollarındaki uygulama noktalarında denetimler sıklaştırıldı. İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Binbaşı Ferdi Günüç ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mithat Tüzüner de helikopterle Denizli-Afyonkarahisar ile Denizli- Uşak kara yollarında havadan denetleme yaptı.

Helikopterden belirlenen kural ihlallerinin bildirildiği 10 uygulama noktasında hatalı 36 sürücüye ceza uygulandı.

Bayram tatili süresince helikopter destekli denetimlerin süreceği ifade edildi.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Helikopter, Jandarma, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de şehirler arası yollarda helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de şehirler arası yollarda helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika
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