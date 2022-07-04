Kurban Bayramı tatili öncesi kenti çevreleyen kara yollarındaki uygulama noktalarında denetimler sıklaştırıldı. İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Binbaşı Ferdi Günüç ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mithat Tüzüner de helikopterle Denizli-Afyonkarahisar ile Denizli- Uşak kara yollarında havadan denetleme yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Denizli'de şehirler arası yollarda helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika

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