Denizli'de şehit ailesine Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi - Son Dakika

Denizli'de şehit ailesine Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi

DENİZLİ'de, valilik ve belediyenin düzenlediği geleneksel bayramlaşma programı, koronavirüs önlemlerine uyularak yapıldı.

DENİZLİ'de, valilik ve belediyenin düzenlediği geleneksel bayramlaşma programı, koronavirüs önlemlerine uyularak yapıldı. Şehitlikteki mezarlara karanfil bırakılmasının ardından, Şehit Özel Harekat Polisi Mehmet Ali Doğan'ın ailesine Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi. Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde Atatürk Parkı'nda bayramlaşma programı düzenledi. Koronavirüs nedeniyle sınırlı sayıda katılımcının yer aldığı programa; Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök ve Ahmet Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde düzenlenen bayramlaşma programının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli'de geçireceği ilk bayram nedeniyle mutluluk duyduğunu kaydetti. Vali Atik, tüm vatandaşların bayramını kutlayarak, "Allah hepimizin bayramını mübarek etsin. Bayramın Türk-İslam alemine hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, başta Denizli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olmak üzere vatandaşların bayramı huzurlu ve mutlu bir şekilde geçirmeleri için gerekli tüm önlemlerin alındığına dikkati çekti. Programın ardından protokol üyeleri Asri Mezarlık'ta bulunan asker ve polis şehitliğini ziyaret etti. Şehitlikte dua edilmesinden sonra mezarlara karanfiller bırakıldı. Daha sonra Vali Atik, Ak Parti Grup Başkanvekili Özkan ve beraberindekiler 4 Ağustos 2018'de şehit olan Özel Harekat Polisi Mehmet

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, başta Denizli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olmak üzere vatandaşların bayramı huzurlu ve mutlu bir şekilde geçirmeleri için gerekli tüm önlemlerin alındığına dikkati çekti. Programın ardından protokol üyeleri Asri Mezarlık'ta bulunan asker ve polis şehitliğini ziyaret etti. Şehitlikte dua edilmesinden sonra mezarlara karanfiller bırakıldı. Daha sonra Vali Atik, Ak Parti Grup Başkanvekili Özkan ve beraberindekiler 4 Ağustos 2018'de şehit olan Özel Harekat Polisi Mehmet Ali Doğan 'ın baba ocağını ziyaret etti. Ailenin bayramını kutlayan Vali Atik, şehidin babası Ahmet ve annesi Sündüs Doğan'a Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 05:25

Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika: Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu

Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi

Eski damat ayrıldığı eşinin ailesinden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti

Bodrum rekora koşuyor! 12 saatte 40 bin, 4 günde 151 bin araç giriş yaptı

Son Dakika: Bakan Albayrak'tan bayram öncesi peş peşe müjdeler! Birçok kalemde KDV oranları düşürüldü

Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunan papazı memnun etti! Erdoğan'a övgü dolu sözler

Bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitlerini açıkladı

Küçükçekmece'de cadde üzerindeki binanın iki balkonu çöktü! O anlar böyle görüntülendi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan sınırındaki birliklere sürpriz denetim

Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak

Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 967 yeni vaka tespit edildi

Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu

Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu

Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, ilk imzayı N'Sakala'ya attırdı

İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı